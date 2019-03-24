Коллеги рассказали, как Евровидение погубило Началову

Коллега заявила, что кто-то подсидел Началову в нацотборе на Евровидение / Фото: Inatagram/Юлий Началова

Российская певица Ольга Кормухина созналась, что скончавшаяся от сепсиса 38-летняя Юлия Началова тяжело переживала замену при отборе для участия в Евровидении.

В интервью Комсомольской правде артистка заявила, что в смерти Началовой виновен беспощадный российский шоу-бизнес, который не позволил ей полностью раскрыть свой безграничный талант.

"Она должна была поехать на Евровидение. Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?" – заявила Кормухина.

Певица не уточнила, в каком именно году Началова должна была ехать на Евровидение, и кто ее сместил. Однако она добавила, что ее коллега была светлым человеком без наглости и напористости.

"Она не от мира сего девочка была. С небесным взглядом. И таких небо забирает раньше. Никто не знает, как сильно она настрадалась", - заявила Кормухина.

Артистка добавила, что заявления о невостребованности Началовой являются ложью. Певицу редко крутили на радиостанциях, хотя часто там звучат мене достойные исполнители, поскольку в шоу-бизнесе все решают деньги и субъективное отношение.

Напомним, Началова несколько лет страдала от букета серьезных заболеваний - в том числе подагры, системной красной волчанки и сахарного диабета.

В марте нынешнего года Началову экстренно госпитализировали в критическом состоянии - после того как болезни дали осложнения. Затем началось гангренозное воспаление ноги - результат незначительной травмы ноги.

Вскоре врачи пришлось ввести певицу в кому с помощью медикаментов и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 марта Началовой сделали операцию на ноге. Однако ослабленный организм вмешательства не перенес. Вечером этого же дня Началовой не стало от сердечной недостаточности. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.