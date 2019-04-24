"Противно смотреть": Анна Семенович шокировала сеть располневшим видом

Анна Семенович нарвалась на критику хейтеров / instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и фигуристка Анна Семенович разочаровала фанатов своим внешним видом.

На своей странице в Instagram 39-летняя секс-бомба показала снимок, который вызвал бурю возмущения среди ее поклонников: Семенович позирует в атласном черном платье с кружевом в зоне декольте. Она игриво приподняла подол платья, демонстрируя свои ноги.

"Мы притягиваем в свою жизнь либо подобных себе людей, либо противоположностей . Похожие люди показывают нам самих себя, не похожие , дают возможность оценить самих себя в социуме и оценить свои моральные ценности. Все для чего-то, вот понять бы для чего?", - пофилософствовала артистка.

Кроме комплиментов, Семенович еще и собрала в комментариях множество замечаний о своей полноте, и советы срочно похудеть.

"Хватит тебе показывать свои ляшки на каждом фото. Противно смотреть", "Толстенная", "Чуток всхуднуть бы", "Аня, ты огонь, какие ножки!", - писали юзеры.

Анна Семенович покрасовалась в атласном платье / instagram.com/ann_semenovich

Ранее Анна Семенович покрасовалась в эротическом мини-платье.