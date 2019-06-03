Ford v Ferrari: в сети появился первый трейлер фильма с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном

В кинопрокате лента появится 14 ноября 2019 года.
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма Ford v Ferrari (Форд против Феррари)
Ролик киноленты Дерзкий вызов появился на YouTube-канале кинокомпании. Главные роли сыграют обладатели премии Оскар Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл.
Байопик расскажет о реальной истории двух мечтателей, которые объединили усилия и потрясли мир. Фильм показывет взаимоотношения американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.
Режиссером выступил отснявший фильм Логан Джеймс Мэнголд.
Кинолента выйдет в украинский прокат 14 ноября 2019 года.
Ранее вышел трейлер нового Терминатора. Также вышел полноценный трейлер Однажды в Голливуде. Премьера фильма назначена на 8 августа.
Напомним, опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало. В сериале снялись Энтони Маки и Майли Сайрус.