Настя Каменских официально прокомментировала беременность

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после приезда со свадебного путешествия официально отчиталась перед фанатами по поводу своей беременности.

На первом же концерте в ночном клубе Киева 5 июня, Настя призналась фанатам, беременная ли она.

Причиной слухов стала поездка с Настей и Потапом двух ее подружек - часть фанатов считали, что они снимали счастливых молодоженов, а остальные думали, что это связано с беременностью.

Тем не менее, Настя Каменских заявила, что она не беременна - просто отъелась в Турции.

Напомним, что вопрос о беременности Насти Каменской регулярно поднимается несколько раз в год - когда фанатам кажется, что она поправляется, или, когда на пальце Насти появлялось кольцо.

Огня подлило интервью на программе Слава+, когда Настя призналась, что очень хочет детей.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских разделась на камеру, показав сочные формы.