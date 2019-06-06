Настя Каменских официально прокомментировала беременность

Настя Каменских во время свадебного путешествия с Потапом дала фанатам повод снова заговорить о ее беременности, тем более, что незадолго до этого, она признавалась, что хочет детей.
Настя Каменских после приезда со свадебного путешествия официально отчиталась перед фанатами по поводу своей беременности.
На первом же концерте в ночном клубе Киева 5 июня, Настя призналась фанатам, беременная ли она.
Причиной слухов стала поездка с Настей и Потапом двух ее подружек - часть фанатов считали, что они снимали счастливых молодоженов, а остальные думали, что это связано с беременностью.
Тем не менее, Настя Каменских заявила, что она не беременна - просто отъелась в Турции.
Напомним, что вопрос о беременности Насти Каменской регулярно поднимается несколько раз в год - когда фанатам кажется, что она поправляется, или, когда на пальце Насти появлялось кольцо.
Огня подлило интервью на программе Слава+, когда Настя призналась, что очень хочет детей.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских разделась на камеру, показав сочные формы.