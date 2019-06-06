"Потап не ругает?": Настя Каменских разделась на камеру, показав сочные формы

Настя Каменских показала фото со сьемок клипа / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая вышла замуж за своего коллегу, рэпера и продюсера Алексея Потапенко, похвасталась аппетитными формами на сексуальном фото.

Певица показала на своей странице в Instagram снимок со сьемок клипа Потапа на песню Константа. Этот трек и видеоработа – знаковые для пары, ведь тогда они официально признались, что у них роман.

На фото Настя примерила белый корсет и кружевные полупрозрачные трусики.

"Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой", - подписала смелое фото Настя.

Поклонники удивились: как это ее муж Потап разрешает выставлять такие откровенные снимки на всеобщее обозрение.

"Потап не ругает за такие фото?", - написала bondar_svetlana_.

"Потап, женщина должна быть твоей, а не сетевой!", - отметила natalliaaleksandrova.

"Потапу повезло с женой", - расхвалила evo4ka_454.

Настя Каменских покрасовалась в нижнем белье / instagram.com/kamenskux

Напомним, 23 мая Потап и Настя официально поженились. Пара устроила торжество в роскошном загородном комплексе под Киевом. Каменских и Потап усердно готовилась к празднованию: они похудели на 50 килограммов на двоих, позже Настя показала, как готовилась к торжеству: кто ей делал макияж и прическу, платье от какого дизайнера она выбрала. 24 мая новоиспеченные супруги отметили второй день свадьбы, а уже 25 мая отправились в свадебное путешествие.