В семье Алибасова случилась трагедия

В семье Бари Алибасова горе / RT

Пока Бари Алибасов приходил в себя дома, и требовал менять завещание, его сын Алибасов-младший пережил смерть любимого человека.

У Бари Алибасова-младшего умерла любимая бабушка, сообщает издание 7Дней.

Пока дражайший родитель занимался разоблачением интриг и менял завещание, Бари Алибасов-младший был на похоронах бабушки, которая умерла 2 дня назад.

Как рассказал молодой человек, родственница очень пережила за здоровье продюсера. Алибасов-младший на похоронах присутствовал, в то время, как его отец, по понятным причинам, траурное мероприятие пропустил.

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До этого в дом Алибасова приехало два отряда полиции - один из них вызвала диетолог Марият Мухина, которая выдала себя за лечащего врача Алибасова.

В то же время адвокат Алибасова объяснил аннуляцию завещание болеющего продюсера.

Ранее стало известно, почему Бари Алибасов-старший не улетел в Казахстан на лечение. Алибасова хотели отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

Алибасов-младший сообщил, что повезти отца на реабилитацию в Казахстан его убедили представители "свыше".

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.