Как Бузова кинула россиян на 20 миллионов

27 июня 2019, 13:26

Ольга Бузова и ее бузкоины все. Криптопроект российской звезды благополучно лопнул, оставив россиян ни с чем.

Ольга Бузова
Ольга Бузова купила квартиру за счет россиян / instagram.com/buzova86

Звезда соцсетей Ольга Бузова провалила свой проект ввода бузкоинов, которых планировалось выпустить на 13 миллиардов рублей. Реально удалось собрать 20 миллионов, после чего все заявители отказались присоединяться.

По слухам, эти деньги разделили между собой учредители, а Оля вложила свою долю в квартиру.

Как считает бывший сотрудник ее проекта Buzar, проект мог бы жить, но Бузовой было особо не до него и она забыла о нем после нескольких постов в своем инстаграм. Потом заблокировали инстаграм, посвященный бузкоинам и дело совсем заглохло.

Планировалась настоящая "эра Бузовой", и к проекту даже присоединились серьезные банки, но теперь они все отказываются комментировать ситуацию. 

Пока что проект пытается тянуть на себе разработчик, потому что в случае провала, придется не только вернуть те 20 миллионов, но и присесть на средний срок за мошенничество. Чудо, что вкладчики Бузовой еще не подали в суд.

Ранее Анна Седокова сделала каминг-аут о целлюлите.

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Ольга Бузова криптовалюта
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