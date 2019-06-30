Седокова проиграла войну с целлюлитом

30 июня 2019, 12:07

Анна Седокова, которая жаловалась на целлюлит, и собиралась сесть на диету, засветилась на улице с вредной едой из фаст-фуда.

Анна Седокова
Анна Седокова попала в неудобную ситуацию / instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова, которая снялась без трусов в клипе ЯЖЕМАТЬ, сначала торжественно заявила, что начинает бороться с целлюлитом, а потом засветилась с уличным фаст-фудом.

Видео, как она собирается есть непонятную полу-шаурму полу-хотдог Седокова опубликовала в Stories.

"Смотрите, какая красота! Сейчас я ее буду есть", - похвасталась певица в ролике, где несет к машине свою покупку.

На фото с очень вредным "бурито" она написала "Есть в дороге обязательные составляющие".

Анна Седокова
Анна Седокова и фаст-фуд / скриншот

Никто не спорит, что в длинной дороге нужно питаться, а как свидетельствует ее Stories - она ехала целых 6 часов. Однако публикация живного фаст-фуда сразу после торжественных признаний о диете выглядит не очень эффектно.

Анна Седокова
Анна Седоковаи фаст-фуд / скриншот

Напомним, в четверг Седокова призналась, что страдает от целлюлита, что ей делают замечания знакомые мужчины, и собралась худеть и заниматься спортом. Также она попросила у подписчиков моральной поддержки и подсказки - как лучше заниматься.

"Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать. Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать", - решилась певица.

Вероятно, после прочтения комментариев, Седокова решила, что борьба с целлюлитом не столь срочная, да и худеть ей таки не стоит.

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