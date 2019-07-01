Непобедима: Алина Гросу посвятила мужу песню

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу, которая когда-то была украинской исполнительницей, представила новый сингл Непобедима, на который еще не успела записать клип.

Песню Непобедима впервые Гросу исполнила на свадьбе перед гостями и родственниками.

В новом сингле, посвященном мужу Александру, фаны могут не только услышать оду любви избраннику, но и увидеть неопубликованные ранее фотографии со свадьбы новоиспеченных супругов.

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"Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра", - говорится в описании песни.

Кроме того, Алина Гросу намерена в скорейшие сроки представить клип на эту песню, который появиться на ее YouTube Канале.

GROSU - Непобедима слушать онлайн сингл:

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