Непобедима: Алина Гросу посвятила мужу песню

Недавно отыгравшая в Италии свадьбу Алина Гросу на волне эмоций записала новую песню, которую посвятила своему возлюбленному мужу.
Алина Гросу, которая когда-то была украинской исполнительницей, представила новый сингл Непобедима, на который еще не успела записать клип.
Песню Непобедима впервые Гросу исполнила на свадьбе перед гостями и родственниками.
В новом сингле, посвященном мужу Александру, фаны могут не только услышать оду любви избраннику, но и увидеть неопубликованные ранее фотографии со свадьбы новоиспеченных супругов.
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"Этой песней Алина отдает всю себя – это подарок из глубин ее сердца, которое бьется в унисон с сердцем мужа Александра", - говорится в описании песни.
Кроме того, Алина Гросу намерена в скорейшие сроки представить клип на эту песню, который появиться на ее YouTube Канале.
GROSU - Непобедима слушать онлайн сингл:
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