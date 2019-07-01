В семье Николая Баскова случилась трагедия

Отец Николая Баскова умер в 67 лет / Instagram Николай Басков

Российский певец Николай Басков переживает тяжелую утрату – в минувшие выходные в возрасте 67 лет умер его отец Виктор Владимирович.

Баскова-старшего не стало после продолжительной болезни. Узнал об утрате певец, будучи в Минске перед выступлением на торжественной церемонии закрытия вторых европейских игр, передает КП.

Во время исполнения песни с оперной певицей Оксаной Волковой Время прощаться на глазах артиста выступили слезы. После выступления Басков первым рейсом отправился домой, и сейчас занимается церемонией похорон. Ближайшие концерты он отменил.

Николай Басков с родителями / КП

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа... И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара... Наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - написал артист на своей странице в Instagram, выставив фрагмент из сольного концерта, где он поет родителям композицию "Вишневая любовь".

Отец Баскова Виктор Владимирович был военным, когда Николаю было 5 лет, он всю семью перевез в ГДР, где отслужил 5 лет. Сначала был командиром взвода, но сумел стать заместителем командира дивизии. Окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

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