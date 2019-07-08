"Вы*боны": Семенович разозлила сеть танцами в святом месте

Анна Семенович / Instagram

Экс-солистка Серебро Анна Семенович удивила поклонников и снялась одетой, но при этом довела до судорожных припадков религиозных людей.

Анна Семенович поехала в Израиль, где решила осквернить одну из святыней в Иерусалиме, устроив танцы возле Стены Плача.

"Я просто обожаю путешествовать. Я могу за неделю побывать в трёх- четырёх разных городах. Я научилась за 15 минут полностью собирать чемодан , кочевать по Миру и наслаждаться дорогой. Меня многие спрашивают, как я так могу жить, а я если честно, не понимаю как по другому. Я много работаю и моя работа доставляет мне огромное удовлетворение, но потом мне просто необходимо перезарядиться и отдохнуть, я решила отдыхать практически весь июль с небольшими залетами в Москву. Побывав в Италии, я перелетела на Миканос, а сейчас решила посмотреть Иерусалим. Это волшебное место , напитанное потрясающей энергией и историей,смотрите мои рассказы в сторис . Первым делом я пошла загадывать желание к Стене Плача, мне повезло, сегодня было очень мало народу и я спокойно насладилась эти чудесным местом", - похвасталась россиянка, которая совершенно не уважает религию других народов.

Анна Семенович станцевала у Стены Плача / Instagram

Она опубликовал к посту фото, по которым становится понятно, что она не просто позировала у Стены Плача, возле которой нельзя фотографироваться, так еще и танцевала.

Анна Семенович станцевала у Стены Плача / Instagram

"Как вы думаете , какие страны я планирую ещё посетить этим летом?", - поинтересовалась она у ошарашенных подписчиков.

Анна Семенович танцует у Стены Плача/ Instagram

Не удивительно, что религиозные россияне накинулись на нее в гневе. В комментариях объяснили, что в общем рядом со Стеной Плача сниматься можно - но очень издалека, а во время еврейских праздников - и вовсе строжайше запрещено.

Анна Семенович / скриншот

Анна Семенович / скриншот

"Там нельзя делать фото", "К чему эти вы*боны?", "И это не то место где нужно позировать", "Никто из знаменитостей такие фото дэбильные не выкладывает, она перепутала и забыла где находится", "Аня пора замуж выходить и детей рожать, а не шататься по загранице, а то 40 лет уже на носу", "Мозгов как у мухи!!!как же мерзко это нелепое позирование в этом месте!", "Это стена плача", - возмущенно пишут в комментариях.

Анна Семенович / скриншот

Напомним, на Олю Цибульскую накинулись хейтеры за соблазнительное фото сэлфи с голыми ягодицами.