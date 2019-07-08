Atlas Weekend 2019: появилась подробная карта территории фестиваля

Atlas Weekend 2019 / Facebook

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля, и на нем выступят настоящие звезды мирового значения. Чтобы еще больше заинтересовать зрителей, организаторы подготовили карту территории большого разрешения, которая поможет легко ориентироваться на местности.

"Встречайте обновленную карту, которая поможет вам с легкостью ориентироваться на территории Atlas Weekend 2019! Есть несколько дней, чтобы запомнить быстрые маршруты между сценами и любимыми барами, точками для отдыха и развлечениями", - обещают организаторы.

На карте указаны не только сцены, зона кемпинга отдыха, и тому подобное, но и очень важные места, такие как, медпункт, банкоматы, зона для детей, санитарные зоны и тд.

Atlas Weekend 2019: подробная схема фестиваля / соцсети

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Кроме того, для тех, кто еще не в Киеве показали фото возведения сцен, которые уже практически готовы принимать зрителей 9 июля, и проходят генеральные испытания на прочность и качество.

Atlas Weekend 2019 / соцсети

Atlas Weekend 2019 / соцсети

Напомним, на Atlas Weekend 2019 не смогут приехать два хейлайнера - Том Волкер и A$AP Rocky, которые по независимым причинам отменили ближайшие концерты.