"Это какая-то с**ка": Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелую болезнь

Регина Тодоренко / Instagram

Регина Тодоренко снялась в медицинской маске и прочитала ликбез о том, что опасается сейчас заболеть, так как после приезда из отпуска у нее плотный график.

Молодая Мама Регина Тодоренко поведала о том, что она вытворяет с иммунитетом для того, чтобы постоянно быть в тонусе и вкладываться в график.

"Заболела?? Та неее, всего лишь готовлюсь к косплею. Это какая-то "срака", как говорит моя Мама! У меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы, ведь в каждой из работ задействованы сотни людей. И если я заболею, то просто подведу кого-то на десятки тысяч долларов ... Могу вам сказать, что я почти не болею. Уже лет 10 мой иммунитет крепчайший, прошедший огонь, воду и медные трубы. Я специально как можно чаще отправляла себя в стрессовые ситуации , чтоб с каждым днем становиться устойчивой: то прыгала в ледяную воду, то в горячие источники, то ела всякую дрянь, чтоб закалить свой организм! Но даже будучи супервыносливой, на иммунитет кормящей мамы это не распространяется! Что делааать? Горло режет, насморк и упадок сил", - пишет Тодоренко.

Сердобольные поклонники поспешили с советами - особенно по поводу организма молодой кормящей мамы, который нельзя 90% обычных лекарств.

Регина Тодоренко / Instagram

"От горло полоскания, самая крутая штука ротокан (настойка травок) стоит копейки но за пару дней горло снимает) выздоравливайте", "Для горла для кормящей мамы можно Мирамистин, Тантум Верде спрей и таблетки для рассасывания Лизобакт.", "Кому то ромашка с куркумой заходит , кто то витамином C заправляется. Ещё полоскать горло каждые 30-40 минут, то ромашкой то содой с солью, и нос постоянно пшыкать морской водой-как доктор Комаровский говорит) выздоравливайте скорее)", "Ах Регина даже в маске и соплями красивая! Поправляйтесь Регина! ", - пишут поклонницы.

Ранее другая молодая мама - Анна Седокова посетовала, что на троих детей нужно очень много времени, и она выделила месяц отпуска, чтобы вплотную ими заняться. Из-за этого она предупредила, что контент на ее странице сильно поменяется. Однако это не помешало ей вывалить голую грудь прямо посреди фото.