Японская plus-size модель появилась на обложке модного журнала

Японская пышнотелая модель и актриса Наоми Ватанабе принял участие в фотосессии для обложки нью-йоркского журнала The Cut.

Для съемки девушка выбрала белоснежный купальник и черные босоножки. Снимки она опубликовала в Instagram.

"Я не то, чтобы люблю себя за то, что я толстая. Мне просто нравится, кем я являюсь сейчас. Какое бы тело у меня ни было, мне нравится принимать его. Так выражается любовь: любите себя в любом размере", - сказала Ватанабе.

Рыжеволосая красотка снялась в различных образах, без стеснения демонстрируя свое тело.

Пользователи в комментариях по-разному оценили смелую фотосессию японки.

Читайте такжеМодель plus-size Эшли Грэм показала соблазнительные формы у водопада: фото"Вообще-то это отвратительно. Почему вы рекламируете нездоровые тела? Я не против бодипозитива, но я просто не понимаю тех, кто поддерживает нездоровый образ жизни", "Мир сходит с ума со всеми этими позитивными кампаниями. Тело — это очень важно. Нельзя разделять тело и душу, иначе вы никогда не достигните гармонии", "Она что, знаменита в Японии только благодаря своей полноте и обиженности на весь мир?" – написала интернет-публика.

Однако были и те, кому смелость и раскованность модели пришлись по вкусу.

"Наоми, ты наша королева!", "Просто икона!", "Моя героиня", "Красотка", - возразили оппоненты.

Напомним, одна из самых популярных в мире plus-size моделей Эшли Грэм поделилась с подписчиками своего блога снимком, на котором запечатлен итог преображения ее фигуры в результате многочисленных спортивных тренировок.