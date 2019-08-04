"Зависть спрячьте": Настя Каменских оголилась на палубе яхты

4 августа 2019, 17:56

Молодая жена Потапа Настя Каменских продолжает соблазнять мужчин, и публикует в соцсетях очередное интимное фото с отпуска на катере с Потапом.

Настя Каменских
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских порадовала поклонников под конец путешествия с Потапом и солистами группы Время и Стекло, и опубликовала горячее фото на палубе лодки.

Настя засветила все свои шикарные формы, и похвасталась шикарной талией на фото в своем Instagram.

"Когда твой день начинается с моря и солнца", - подписала она фото, на котором позирует в красном бикини.

На снимке Настя Каменских держится одной рукой за поручень на лодке, вытянулась вверх, и прикрыла глаза - волосы у нее кудряшками спадают на плечи, грудь и попу она ловко оттопырила, на одну ножку сделала упор, а другую слегка подогнула. Так что все могут оценить ее талию, длинные стройные ноги и шикарный бюст.

Настя Каменских
Настя Каменских впечатлила фигурой / Instagram

Поклонники благосклонно приняли ее фото, хотя хейтеры и начала утверждать, что она поправилась, Одна из подписчиц метко отметила, что негатив Настя пишут только женщині - мужчинам все нравится, так что, не стоит завидовать.

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"Заметьте девочки которые негативные коменты пишут, мужчины пишут все хорошие, делайте выводы...зависть свою спрячьте", "Почему у всех стандарт фигуры - это костлявое тело? Красивая фигура!!!!", "О эта фигура шикарная", "Мне кажеться вы беременны", "Беременяшка", "Жирушка", "она вкусная", "она прекрасна в любом весе", "она прекрасна в любом весе", "Да не беременная она поправился человек, свадьба прошла, отдых, тем более она склонна к полноте)", - пишут поклонники.

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