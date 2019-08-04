"Хорошая Киса": солистка Kazka разделась и потроллила хейтеров

Kazka / Instagram

Исполнительница песни Плакала солистка группы Kazka Алексанра Зарицкая впечатлила поклонников пикантным снимком, и мило пообщалась с хейтерами в комментариях.

Александру Зарицкую попыталась потроллить хейтер, но солистка Kazka вышла из ситуации с достоинством.

"Безгранично люблю каждого, спасибо за добрые слова и пожелания)) неплохой первый день нового года для меня)", - написала Александра под фото на море в Греции на следующий день после своего дня рождения.

На снимке она примерила купальник с глубоким декольте, которое прикрыто полупрозрачной сеточкой. Как оказалось - весьма практичная вещь - певица продемонстрировала все достоинства

Kazka / Instagram

"Бедный единорожек, раздавишь его", - написала ей под фото девушка anytalevchenko26 с закрытым профилем.

На фото она оседлала водный матрас в виде розового единорога, который стал особо популярен этим летом.

"Не хвилюйся за нього)) він проводить незабутній відпочинок в Греції, радіє кожному дню)) сподіваюсь що ти також відпочиваєш добре ", - написала ей Алекснадра.

Поклонники поддержали певицу, отметив, что инста-телочку интересует не единорог, а фигура Александры, и что зависть - это плохо.

Кроме того, они отвесили долю комплиментов Александре, которая отпраздновала 27-летие.

Ранее именинницу Меган Маркл трогательно поздравил с днем рождения ее супруг принц Гарри.