"Хорошая Киса": солистка Kazka разделась и потроллила хейтеров

Солистка Kazka Александра Зарицкая показала фото со знаменитым единорогом, и поставила на место инста-телочку.
Исполнительница песни Плакала солистка группы Kazka Алексанра Зарицкая впечатлила поклонников пикантным снимком, и мило пообщалась с хейтерами в комментариях.
Александру Зарицкую попыталась потроллить хейтер, но солистка Kazka вышла из ситуации с достоинством.
"Безгранично люблю каждого, спасибо за добрые слова и пожелания)) неплохой первый день нового года для меня)", - написала Александра под фото на море в Греции на следующий день после своего дня рождения.
На снимке она примерила купальник с глубоким декольте, которое прикрыто полупрозрачной сеточкой. Как оказалось - весьма практичная вещь - певица продемонстрировала все достоинства
"Бедный единорожек, раздавишь его", - написала ей под фото девушка anytalevchenko26 с закрытым профилем.
На фото она оседлала водный матрас в виде розового единорога, который стал особо популярен этим летом.
"Не хвилюйся за нього)) він проводить незабутній відпочинок в Греції, радіє кожному дню)) сподіваюсь що ти також відпочиваєш добре ", - написала ей Алекснадра.
Поклонники поддержали певицу, отметив, что инста-телочку интересует не единорог, а фигура Александры, и что зависть - это плохо.
Кроме того, они отвесили долю комплиментов Александре, которая отпраздновала 27-летие.
Ранее именинницу Меган Маркл трогательно поздравил с днем рождения ее супруг принц Гарри.