Регина Тодоренко показала лицо сына Майкла / instagram/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая берегла от чужих глаз своего сына Майкла, впервые показала его лицо.

Очаровательный малыш вместе с мамой снялся в рекламе подгузников. Это первый опыт мальчика на сьемочной площадке, и Регина в Instagram поделилась успехами сына.

"Самое трогательное чувство для матери (которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!", - поделилась Регина.

На фото Майкл сидит на руках у ведущей в одних памперсах, мило улыбаясь на камеру. Пухленький сероглазый мальчик с милым румянцем уже украл сердечки многих дам – особенно в сети умилились фото, как Майкл спит, а его мама нежно гладит его по спинке.

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына / viva.ua

Регина Тодоренко и ее сын снялись в рекламе подгузников / viva.ua

В соцсети Регина неожиданно разоткровенничалась, признавшись, что корит себя за частые переезды и то, что малыш редко спит в своей кроватке дома.

"Да, у нас с тобой нетипичные условия, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей теплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства", - разоткровенничалась Регина.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями 5 декабря 2018 года. За время беременности ведущая набрала 18 килограммов, но весь лишний вес ей удалось скинуть через несколько месяцев после рождения малыша.

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелую болезнь.