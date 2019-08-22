Скоро суд: Лолита нашла себе фатальные проблемы

Лолита может потерять жилье в Москве / Фото: Хочу.ua

Лолита Милявская, которая недавно вспомнила об Украине, судится с коммунальными службами, которые желают наказать ее за простроченные почти миллионные долги.

Певица Лолита Милявская уже оспорила взыскание с нее более 600 тысяч рублей долга по оплате жилищно-коммунальных услуг, отметили в Басманном суде Москвы.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов", — уточнили в суде.

Милявская уже давно судится с коммунальщиками, и тратит немалые деньги на адвокатов, в то время, как долг, который ей выставляют, все увеличивается.

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Басманный суд Москвы в июне частично удовлетворил иск ТСЖ и в общей сложности взыскал с Милявской свыше 720 тысяч рублей.

В мае 2012 года Басманный суд Москвы уже отклонил иск ТСЖ Таганская площадь о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей. Судья Марина Москаленко тогда сочла доводы истца недостаточными.

Похоже, жилищный вопрос у Милявской точно стоит остро - она судилась даже с соседями.

Милявская оспаривала решение общего собрания собственников помещения многоквартирного дома о создании и вступлении в товарищество собственников жилья. А ТСЖ подавало иски к певице из-за интервью с критикой работы товарищества.

По законам РФ, на задолженность по квартплате идет очень большое начисление пени, и отключение услуг. Если должник отказывается оплачивать долг добровольно - на него подают в суд, решением которого может быть насильное взыскание долга в счет имущества. Крайней мерой является выселение, и взыскание долга в счет имущества.

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