На Пугачеву накинулись с критикой за архивное фото с дочкой

Алла Пугачева / Instagram

Алла Пугачева с дочкой Лизой на фото 3-годичной давности вызвали фурор в сети. Хейтеры, которые не разбираются, что критикуют, накинулись на Пугачеву, считая, что на фото она современная.

Алла Пугачева с Лизой позировали для фото в джинсах и желтом платье около трех лет назад, когда в конце холодного лета вдруг потеплело. Фото опубликовала фан-страница, которая даже не отметила Пугачеву на снимке.

"Наконец-то лето вернулось", - подписали они фото.

На снимке Пугачева в черной футболке с длинным рукавом позирует в джинсовых шортах и накидке, а ее дочь Лиза Галкина в желтом платьечке и синей курточке. При этом четко видно, какая еще маленькая Лиза.

Алла Пугачева и Лиза Галкина / Instagram

Пугачева прикрыла глаза солнцезащитными очками, и выставила незакрытые шортами голени. Они частично стали целью критики, но в общем, хейтеры напали на саму певицу, обвиняя ее в том, что она уже слишком старая для таких фото. Поклонники Пугачевой попытались возразить этим ейджистам, но лишь немногие были в состоянии определить возраст Лизы на фото, и не критиковать Пугачеву за фото с дочкой.

Для сравнения - Лиза Галкина сейчас выглядит так - намного старше.

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