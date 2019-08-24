В России экстренно госпитализирован с инфарктом известный актер и музыкант

Петру Мамонову - 68 лет / Фото Facebook

Известный российский актер и музыкант, лидер группы "Звуки му" Петр Мамонов экстренно госпитализирован в московскую клинику с инфарктом. Все концерты, запланированные на ближайшее время, отменили.

Состояние здоровья 68-летнего Мамонова – тяжелое, он находится в реанимации.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – говорится в сообщении на официальной странице артиста в Facebook.

Другие подробности не раскрываются.

Мамонова многие знают по роли в фильме "Остров". Также он снимался в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Анна Карамазофф", "Убойная сила 2", "Царь", "Пепел" и в других.

Напомним, 20 августа умерла знаменитая актриса советских и российских фильмов и сериалов Александра Назарова.