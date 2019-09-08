"Деньги закончились": Катамадзе озадачала странным заявлением о русских - видео

Нино Катамадзе призналась в любви россиянам / tochka.net

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая ранее из-за антироссийских митингов в Грузии решила прекратить свои выступления на территории России, внезапно призналась в любви к российским поклонникам.

"Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России", — сказала Катамадзе в эфире программы "Светская жизнь" на украинском телеканале "1+1".

Отметим, в комментариях под видео граждане предположили, что "у Нино Катамадзе просто закончились деньги", поэтому она "включила заднюю".

Читайте такжеНино Катамадзе на концерте в Киеве кричала "Будьмо"Напомним, ранее Нино Катамадзе разоткровенничалась об отказе выступать в России. Грузинская певица, джазовая дива призналась, что отказ от выступлений в России стал для нее непростым решением, поскольку она не хотела вызвать негодование у своих поклонников.

"Целью отказа, от миллионов слушателей, не было вызвать раздражение друг у друга, это не было попыткой нагрубить. Наоборот, целью было показать, что мы не одни в этом мире и есть человеческие истории полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории. Если я смогу объяснить своим слушателям, что мое решение было полно боли, я справлюсь и с негативной реакцией", - сказала Катамадзе.