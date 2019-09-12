"Могу себе позволить": Григорий Лепс снова пьет

Григорий Лепс / replyua.net

Бессменный исполнитель Рюмки Водки и покоритель российских сцен Григорий Лепс попытался не пить, и у него не получилось.

Лепса застукали за распитием спиртного в Москве на торжестве, пишут российские СМИ.

Как утверждается, во время открытия пирожковой, которую с барского плеча поставил Григорий Лепс в Москве, под нужную атмосферу, певец и сам принялся за алкоголь - его видео с бокалом шампанского или вина.

Как он соизволил объяснить, не пил Лепс ровно год - якобы пообещал кому-то. А теперь год закончился, и певец не смог удержаться.

"В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово. Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного, разве что под пирожки", - заявил Григорий Лепс.

Напомним, что не один только Григорий Лепс отличается несдержаностью. Например, другой певец - Филипп Киркоров, ничего не может поделать со своим длинным языком, и то отличается оскорблениями, то пошлостями, то и вовсе матом.

На днях не удержавшись, Филипп Киркоров рассказал про писю и попу Артура Пирожкова.