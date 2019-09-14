Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск онлайн: кто покинул шоу

Топ-модель по-украински 2019: 3 выпуск кто ушел / Instagram

Новый третий выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 13 сентября на Новом Канале. После тяжелейших двух выпусков кастинга, судьи решили сразу же после отбора участниц устроить им финальный выпуск, и проследить их реакцию.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и с третьего выпуска шоу начинается.

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Первая неделя проекта Топ-модель по-украински 2019 была адовой – участниц заселили в модельную общагу, заставили заниматься спортом и следовать режиму, причем, кое-кому сразу же не хватило места. И это мы даже не говорим о первых фотосессиях и дефиле, которые буквально отобрали у девушек все силы. Только Мальвина Чукля получила от Аллы Костромичевой иммунитет. Остальные приняли участие в "битве за жизнь".

"На этой неделе мы с экспертами решили отказаться от обычного выгона. Девушки только начали свой модельный путь, все явно стараются, и выбрать двух самых нерадивых просто невозможно. Поэтому вместо обычной "Битвы за жизнь" мы устроили дефиле-баттл", – говорит ведущая реалити Алла Костромичева.

16 девушек разделились на пары. Каждая пара получила одинаковые look’и и два одинаковых подиума. А Костромичева и компания заняли стратегические места за столом в конце подиумов и оценивали, кто из пары лучше прошелся. Счастливица попадала в комнату счастья. Невезучая участвовала в батле, пока не понравится судьям.

"Девушки сами могли выбирать, с кем становиться в пару. Так что баттл получился предельно прозрачным. И в результате самой слабой оказалась Карина Дячук", - сказала Костромичева.

Топ-модель по-украински 2019: Карина Дячук покинул 3 выпуск / Пресс-служба

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17-летняя одесситка выбила у судей себе место после окончания телекастингов вместе с другими неотобранными девушками, устроив "культурный бунт". Но участие девушки в Топ-модели по-украински оказалось недолгим.

"Хочу сказать больше спасибо экспертам, что поверили в меня и дали столько знаний по фотопозированию и дефиле. У меня был шанс, но я им не воспользовалась в полной мере...", – говорит Карина.

Топ-модель по-украински 2019: Карина Дяченко / Instagram

Она также опубликовала обращение к поклонникам в своем Instagram, пообещав, что она не закончит так карьеру модели, и поблагодарив за поддержку.

"Ребята, большое спасибо всем тем, кто меня поддерживал, это безумно приятно. Благодарна любимым экспертам Соне Плакидюк, Алле Костромичевой, Сергею Никитюку и Владимиру Демчинскому за то, что дали мне шанс себя проявить и принять участие в шоу. Это был мой первый опыт в моделинге и презентации себя, но совсем не последний, следите за моими дальнейшими обновлениями. Всех цёмкаю, ваш ФАКАП", - написала она.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 13-09-2019:

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