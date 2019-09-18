Домашнее видео с Аллой Пугачевой разорвало сеть

Домашнее видео с Аллой Пугачевой набирает популярность / Instagram

Алла Пугачева появилась в новом видео, которое снимал Максим Галкин. Макс уже настроился на работу, а вот Алла Пугачева все еще на море с детьми, и там с ней сняли семейное видео.

Галкин показал в Instagram, чем занимались Пугачева с детьми в день ее рождения.

"Дети маму поздравляют. Я уже в работе, а семья ещё на море", - написал Галкин.

На видео детей Пугачевой подвезли домой, и они с букетом цветов кинулись к маме поздравлять со своими днями рождения. Лиза и Гарри родились в один день, и им исполнилось по 6 лет.

"Мама, поздравляем! Спасибо, что ты нам жизнь подарила!", - закричали они по дороге к маме.

Пугачева же поблагодарила их за то, что они ей жизнь продлевают. Они начали ей рассказывать про нового робота и веночек, а Пугачева тем временем позвала всех в дом.

Подписчики Галкина поспешили с поздравлениями. Так Анита Цой и Лобода оказались одними из первых. "Макс, с Днем рождения малышей и вам! Всем счастья!", - написала Анита, "Котики, Максим", - написала Лобода. " "Очень трогательно!!!", - написал Игорь Крутой.

Ну а пользователи сети отметили, что не совсем Пугачева подарила им жизнь.

"Разве она подарила им жизнь ?", "У мамочки день рождение в апреле вроде", "Ну какие же милые детки. Пусть Всевышний оберегает вас от всего плохого, растите на радость родителям", "А у кого день рождения то??", "Как же это мило, какие они ангелочки", "разве у нее не в апреле день рождения", - пишут в комментариях.

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