Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск: кто ушел смотреть онлайн

Топ-модель по-украински 2019: 5 выпуск кто ушел / Новый Канал

Новый пятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 27 сентября на Новом Канале. После тяжелых испытаний, несколько девушек показали себя слабее всех, и судьи были вынуждены попрощаться с ней в конце выпуска.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто де станет этой музой?

Читайте такжеТоп модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019

За последнюю неделю девушки пережили очень много невзгод, кое-чем разозлили судей, а кое чем удивили.

Две участницы оказались в шаге от вылета. Чтобы доказать акулам моделинга свой потенциал, девушки должны пройти финальную битву за жизнь. Алла Костромичева приготовила для аутсайдеров фотосессию в стиле street-fashion. Девушки будут иметь только 30 минут, чтобы мастерски отснять три модных лука. Однако есть одна преграда: они смогут завершить работу над фотографиями лишь тогда, когда фотограф получит достойный кадр. Кто не успеет, мгновенно вылетает из проекта!

Читайте такжеТоп-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн

Топ-модель по-украински 3 сезон 5 выпуск смотреть онлайн 27-09-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале