"Функции не восстановить": Врачи дали новый прогноз о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасию Заворотнюк перевели в больницу, где за ней смогут ухаживать до ее смерти.

Подобный вывод сделала специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова, общаясь с изланием Телепрограмма.про.

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Специалист отметила, что если праличом не заняться в первые 48 часов, то реабилитация бесполезна.

"Если при онкологии парализация только начинается, но быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим", - говорит Гузель Абузарова.

Она отметила, что не знакома с точным состоянием Анастасии Заворотнюк, но если оно соответствует тому, что говорят в СМИ, то тут реабилитация уже особо не поможет.

"Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни. Это не лечение основного заболевания. Паллиативная помощь может включать упражнения для действующей части организма, но не восстановить утраченные функции", - объяснила она.

Ранее в сети стали обсуждать похороны Анастасии Заворотнюк.

До этого стало известно, куда перевезли Анастасию Заворотнюк из частной больницы в Москве.

До этого пошли слухи, что Анастасию Заворотнюк тайно выписали и увезли на лечение за границу.