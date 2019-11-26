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"Зависть душит": сын Ротару поставил на место организовавших травлю "идиотов"

26 ноября 2019, 19:50

Руслан Евдокименко заверил, что его семья никогда не спонсировала войну на Донбассе.

София Ротару
София Ротару / Фото: Instagram/София Ротару

На скандал вокруг украинской певицы Софии Ротару отреагировал ее сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко. По его словам, артистка никогда не спонсировала войну на Донбассе.

При этом он указал, что нет никаких документов, подтверждающих обратное.

"Один вопрос – покажите мне какой-либо документ. То, что говорили, вы знаете, это все ничего не стоит. Мне позвонили и сказали, что вроде Ангелина Вовк написала, что мы спонсируем войну между Россией и Украиной. Для меня это вообще что-то новое", – рассказал Евдокименко в комментарии изданию Комсомольской правде.

Кроме того, он указал, что его семья желает всем мира.

"А все, кого зависть душит или еще что-то, пусть они живут с Богом, с собой и – каждому свое. Ей (Софии Ротару, - ред.) звонили коллеги. Но ее все поддерживают, просят не обращать внимания на идиотов, которые сейчас подхватили всю эту историю. Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает. Давайте сейчас не цепляться за Аллу Борисовну. Фамилий было очень много. Я привел просто пример", – рассказал сын певицы

Также он возмутился, что все СМИ занимаются клеветой. Помимо этого, продюсер сообщил, что Ротару очень удивилась и не понимает, откуда берутся "все эти глупости".

Напомним, что ранее член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян обрушился с критикой на певицу Софию Ротару после ее намерения выступить на Песне года. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков, заявил, что Россия "устала от гастролеров".

После этого за певицу вступилась скандальная "депутат" Наталья Поклонская. Кроме того, открестился от спонсорства АТО и концертный директор артистки Сергей Лавров, заявив, что это абсолютная ложь. Также за Ротару вступился российский певец Николай Басков.

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