Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019

Х-Фактор 2019 12 выпуск: кто покинул шоу / СТБ

Двенадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 прошел 30 ноября в 19-00 на СТБ. В первом же прямом эфире судью Х-Фактора должны были выгнать сразу 4 участников - по одному из каждой категории. Какой выбор они сделали, и кто ушел в 12 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Андрей Данилко – категория Группы Группа Чудові, Группа Furman trash polka band, Группа ROMAX

Настя Каменских, категория Парни, Артем Забелин, Антон Вельбой и Юрий Каналош

Игорь Кондратюк, категория Девушки:Элина Иващенко, Мария Стопник, Юлия Бордунова

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Людмила Базелюк, Георгий Колдун, Анна Иваница.

По результатам зрительского голосования в каждой категории участник, который получил самое большое количество зрительских голосов, получил иммунитет.

Но вот судьи должны выбрать из двух оставшихся - кому уходить.

Судьи сделали свой выбор.

Андрей Данилко выгнал дуэт Чудові.

Игорь Кондратюк выгнал Юрию Бордунову

Настя Каменских выгнала Юрия Каналоша

Оля Полякова выгнала Людмилу Базелюк

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Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 30-11-2019: Юрий Каналош – Sam Smith – Stay With Me

Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 30-11-2019: Чудові – Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 30-11-2019: Юлия Бордунова – NK – Обіцяю​​​​​​​

Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 30-11-2019: Людмила Базелюк – Олег Винник – Вовчиця​​​​​​​

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.