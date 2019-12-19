"Наставил рога": Гарик Харламов отгреб за свидание с блондинкой

Гарик Харламов / Instagram

Гарик Харламов снова оказался под пристальным вниманием после того, как на показе фильма Эдуард Суровый он снялся с певицей Глюкозой, которая и выложила фото в Instagram.

Милое фото Харламова и Глюкозы с благодарностью от последней, вызвало сначала шуточки про "куколд", а потом и серьезный спор об изменах Харламова.

"Какой же крутой фильм мы вчера посмотрели ;) Мокьюментари - конкретный гон, но всё по-серьезному )) моё любимое! Спасибо за этого героя, Гарюня! Эдуард Суровый - наша любовь! смотреть всем ;)", - пишет Глюкоза под фото с Харламовым.

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На фото Глюкоза и Харламов просто позируют рядом на фоне кинозала, но пользователи сети просто так не смогли пройти мимо фото, и на гарика Харламова снова спустили все, что было - вспомнили и предполагаемые измены Асмус, и ее участие в фильме Текст, и даже реакцию Харламова, из-за которой его и прозвали куколдом.

Гарик Харламов / Instagram

"Гарик ты лучше ТЕКСТ посмотри аху@ешь", " в нд качестве", "Эх как же там жена Гарика сейчас? ", "Вы ходили в кино, пока его жена скакала по другим мужикам ?", "гарик еблан. разочарован полностью. детям своим фильм не забудьте показать как подрастут ", "Мастер глубокого миньетта и кукулдыч", "С кем это ты ?))", "Наставил рога жене", "Какой же он сами знаете кто", "Глюкоза супер. А мужик рядом...смешной.", "класная парсека", "Частенько возле нее трешся))) жена не ревнует)))", "жена в тексте снимается", - пишут в комментариях.

Напомним, что Гарика Харламова прозвали куколдом из-за того, что Харламов заявил, что гордится своей женой за откровенные сцены в фильме Текст.

Как известно, Кристина Асмус снялась в порно-сцене домашнего видео для фильма Текст с Иваном Янковским. Для видео он полностью обнажились, и на видео видны их половые органы.