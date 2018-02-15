Крошечные бикини и волнующие изгибы: Алессандра Амбросио похвасталась фигурой

36-летняя бразильянка Алессандра Амбросио выложила пикантные фото с отдыха с детьми на Багамских островах.

Помимо купаний и игр с детьми, Амбросио успевает делать еще красивые фотографии, демонстрируя свою подтянутую фигуру в бикини и выкладывать снимки в Instagram.

Фотографии модели собрали сотни восторженных комментариев, подписчики звезды отметили, что она так много времени посвящает тренировкам, что может себе позволить потом немного похвастаться.

"Идеальная", "О Боже, какое тело!", "ох, если бы у меня была такая фигура", - отметили фанаты звезды.

Ранее Алессандра Амбросио снялись в откровенной фотосессии.