Накрутили дизлайки: новый яркий клип Златы Огневич специально "топят" в минусах

В День влюбленных Злата Огневич выпустила новый клип на песню "Do мене". Артистка снимала его в свой день рождения – 12 февраля.

Режиссер Константин Гордиенко и Злата Огневич решили сделать акцент на танцах и хореографии, поэтому перед съемками клипа состоялся кастинг среди лучших танцоров Украины.

Новое видео артистки уже успели посмотреть на YouTube свыше 20 тысяч человек. Однако, многие пользователи обратили внимание на одну странную деталь - видео собрало 4 тысячи дизлайков при 329 лайках (на момент написания публикации).



"3 тысячи просмотров и 2 тысячи дизлайков. Что за глюки или накрутки?", Зачем дизлайки накручивать? Ну да, песня совершенно обычная, но Злата же просто золотце", - удивились подписчики.

На своей странице в Facebook украинский продюсер Вадим Лисица выдвинул свое предположение, почему так произошло: "У меня вопрос к знатокам youtube! Каким это образом возможно такое количество дизлайков на такое симпатичное видео? - обратился он к пользователям сети. - Также у меня вопрос к моим коллегам - чисто гипотетически, если это заказ, то кому это так нужно засыпать дизлайками?" При этом он напомнил, что похожая история случалась и с Монатиком. "Тогда все смолчали. Может есть техническая возможность отследить источник негатива и объявить его во всеуслышание?" - задался вопросом саундпродюсер.

В комментариях к посту большинство пользователей поддержали Лисицу, и отметили, что "накрутить" дизлайки на видео совсем не сложно: "Кстати, стоит это совсем недорого, может от силы баксов 150, получая такое количество дизлайков клип автоматически не попадет в тренды и новинки", - написал Владимир Павлюченко.

"Уже и за Злату взялись конкурентны?" - отметил композитор и продюсер Руслан Квинта. "

"Гугл подсказывает - 4 000 дизлайков стоит 1 400 руб., т.е. грубо говоря 700 гривен. Вопрос: а зачем?!" - добавил Евгений Проваторов.

Ранее на "Viva! 2018" Злату Огневич ограбили прямо во время выступления.