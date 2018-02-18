Ломаченко и Усик продемонстрировали зажигательный танец на юбилее, видео

Чемпиону в полулегком весе по версии WBO Василию Ломаченко 17 февраля исполнилось 30 лет.

На юбилее у украинского боксера присутствовал его коллега Александр Усик, с которым они исполнили очень эмоциональный танец. Видео появилось в Facebook.

"Это был подготовленный танец с прошлого выступления", — пошутил Ломаченко после того, как они с Усиком вернулись на места за праздничным столом.

Напомним, Ломаченко поднялся на первое место обновленного рейтинга P4P лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии ESPN, сместив с первого места боксера-профессионала из Казахстана Геннадия Головкина.