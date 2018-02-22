"Мои мозоли на ногах прекраснее, чем мозоли на языках у злопыхателей": Волочкова ответила хейтерам

Российская балерина Анастасия Волочкова записала видео для подписчиков, в котором отвечает на злостные комментарии на ее странице в Instagram.

"Мои дорогие, решила вам видео записать, смотрите, для тех, кто думает, что у меня нет денег купить туфли, вот они у меня на ногах. Ну мозоли…да, тоже да косточка… Но мои мозоли на ногах прекраснее, чем мозоли на языках у многих злопыхателей, коим я тоже благодарна, потому что я им небезразлична", - сказала Волочкова.

Она также добавила, что она счастлива, у нее есть прекрасный дом, и пожелала подписчикам тоже стать счастливыми.

"Хочу сказать, что счастье в моей жизни, я в прекрасном доме, у меня вот такие дары и подношения, и я себе хочу пожелать, чтобы после всего того, что я в жизни своей выстрадала, и как-то вытерпела, и перешла с честью и достоинством, вот цветы были самой тяжелой ношей. Так оно и есть, поэтому порадуйтесь за меня и будьте счастливы сами", - сказала балерина.

Подписчики Волочковой не оценили ее видео и пожеланий, и по традиции, раскритиковали ее в пух и прах.

"Докатились! 42 летняя дама хвастает буХетом и туфлями как это делают 16 летние инста прошмандовки", "А мозолей между ног ещё нет?", - злились комментаторы.

Но нашлись и те, кто поддержал звезду, и пожелал ей не зацикливаться на комментариях ненавистников.

"Настя, будьте выше плохих людей, сразу отправляйте их в чёрный список!!!", "Анастасия, Вы прекрасны! Любви и счастья вам", "Хорошо сказала про злопыхателей),пусть давятся своей желчью и дальше!!!", - писали юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 3:09 PST

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