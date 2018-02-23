Анастасия Волочкова в ярком бикини села на коронный шпагат в Дубае, фото

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь взбудоражила фанатов своим классическим шпагатом на отдыхе.

Фотографию с яхты в Дубае на фоне известного отеля Бурдж-эль-Араб балерина опубликовала на своей странице в Instagram. Волочкова одета в крошечный купальник ярко салатового цвета.

"Не пытайтесь повторить этот трюк. Можно упасть в воду с большой яхты 50-метровой", - написала Волочкова.

Фанаты заподозрили, что Волочкова добавила себя на фото в фоторедакторе, и на самом деле не отдыхает в Дубае.

"Яхта, что на берегу стоит? 50-метровая там вообще пришвартоваться не может... фотомонтаж. Как же хочется, чтобы все думали, что богатая и счастливая...", "Какой "трюк"? Фотошоп что ли?", "Как странно проецируется в районе правого колена яхта!", - заподозрили в обмане балерину поклонники.

Хотя, по следующему фото становится понятно, что Волочкова улетела отдыхать в Эмираты. Были и те, кто встал на защиту артистки.

"Ко ко ко. Ко ко ко, когда ж квочки успокоятся. @volochkova_art Отличного отдыха!", "Молодец! Вы в отличной форме! Читаю комментарии к Вашим фото и просто обхохочешься, что пишут! Такую ерунду!", - желали балерине юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 22, 2018 в 9:47 PST

Ранее Волочкова грубо ответила хейтерам.