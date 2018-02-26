Дроны вместо моделей: показ Dolce & Gabbana открыли летающие аппараты, фото, видео

В Милане прошел показ бренда Dolce & Gabbana осень-зима 2018-2019. Экстравагантный модный дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана скреативили и открыли показ вылетом дронов, которые начали парить над гостями с сумками бренда из новой коллекции.

Коллекция одежды была роскошной. Дизайнеры вдохновились эпохой рококо и образом Марии Антуанетты. Изображения ангелов на одежде, вышивка, стразы, платья с принтами из столовых приборов, юбки с корсетной шнуровкой и даже костюм зебры – все это увидели на показе.

Первый образ, который продемонстрировала модель на показе, - платье с принтом "Fashion Sinner" ("Фэшн-грешница") раскрывает тему осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana, получившей название "Fashion Devotion" ("Поклонение моде").

Наряды коллекции содержат как роскошные одеяния в стиле второй половины XVIII века, так и футболки и толстовки с принтами.

Множество деталей показа содержат отсылки к католическим и протестантским религиозным одеяниям.

За кулисами шоу Стефано Габбана рассказал о своем знакомство с Доменико Дольче, который пошутил, что его легко можно найти в ночном клубе "по костюму священника".

Однако, не стоит рассматривать показ дизайнеров как попытку оскорбить чувства верующих, оба дизайнера – католики.