"Вот под кого косит Зианджа": Тина Кароль выставила новое фото в соблазнительном латексном наряде

Украинская певица Тина Кароль снова порадовала поклонников латексным нарядом: розовой блузкой и черной юбкой от любимого дизайнера Atsuko Kudzo. К слову, образ артистке обошелся приблизительно в 10 тысяч гривен.

Поклонники в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram отметили, что такую же прическу себе делает участница "Голоса" в команде Потапа Зианджа.

"Увидела прическу, поняла под кого косит Зианджа", - отметил юзер.

Другие же поклонники остались в восторге от образа артистки, и не скупились в комплиментах.

"Очаровательная Тиночка", "Шикарный наряд", "Прекрасный стиль", "Такая нежная и утонченная", - восхищались кумиром фанаты.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)Фев 27, 2018 в 8:01 PST

Ранее Тина Кароль заинтриговала поклонников красивыми снимками.