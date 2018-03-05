"Лошадь на лошади". В Сети потроллили фото Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена сидящей на лошади, снимок высмеяли ряд интернет-пользователи.

Фото было сделано в одном из конно-спортивных клубов столицы РФ Москвы, говорится на странице артистки в Instagram.

"Это так здорово — владеть навыками верховой езды, осваивать аллюры и уверенно держаться в седле!", — подписала снимок Волочкова.

Некоторые пользователей соцсети потроллили его. "Лошадь на лошади", — пошутила mamasita_ekaterina. "Бедная лошадь, ошалела чай)… Подруга на нее села)…", — написал zau9816.

"Почему не на шпагате?", — спросил gogovaradima. "Смена амплуа? Театр на конюшню?", — поставила вопрос ladina_ladina. "Это она на пони)…", — сострил lg2508lg.

Напомним, в январе Анастасия Волочкова в Интернете эмоционально отреагировала на критику от пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". До этого в соцсети раскритиковали ее фото с отдыха на Мальдивах.