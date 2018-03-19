Ширвиндт объяснил, почему госпитализировали Федора Добронравова

Причиной, по которой известный российский актер театра и кино Федор Добронравов госпитализирован, а спектакли с его участием отменены, стал "небольшой приступ".

Состояние актера уже не вызывает опасения медиков, но звезда "Сватов" все-таки на несколько дней ляжет в клинику, сообщил журналистам ТАСС художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет. У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования", – пояснил он.

Напомним, ранее Добронравов говорил о создании седьмого сезона сериала "Сваты", который СБУ запретила демонстрировать на территории Украины.