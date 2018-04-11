Молодой фронтмен известной британской группы умер от рака кожи

Ушел из жизни 36-летний лидер британской музыкальной группы The Overtones Тимми Матли.

"С большим прискорбием сообщаем, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость разобьет сердце вам всем, как и нам", — сообщается в Twitter группы.

Отмечается, что обстоятельства смерти молодого музыканта пока официально не оглашены. Однако в сентябре 2016 года у Матли был диагностирован рак кожи. Из-за болезни он отказался от участия в рождественском туре группы, но вернулся на сцену в июле 2017-го. В начале нынешнего года Матли сообщил поклонникам, что результаты последних анализов выглядят хорошо.

Напомним, в Болгарии в возрасте 85 лет ушел из жизни известный музыкант и композитор Тончо Русев. Он был известен, как автор хитов для Софии Ротару и Филиппа Киркорова.