"Жизнь поет": Monatik презентовал новую мотивационную песню

Украинский певец и тренер проекта "Голос. Дети" Monatik презентовал новую песню в прямом эфире шоу "Голос країни". Композиция получила название "Жизнь поет".

Композиция "Жизнь поет" войдет в третий сольный альбом исполнителя.

"Для меня большая честь презентовать свою новую песню именно на площадке проекта "Голос країни". Искренне верю в то, что наша с вами жизнь запоет яркими красками. Благодаря тому, что каждый из нас будет множить добро и счастье, поддерживать друг друга - жизнь запоет. Давайте будни делать счастливыми и напрочь лишаться безразличия по отношению помощи друг другу", -призывает Monatik.

В комментариях к видео на YouTube поклонники уже пророчат песне "Жизнь поет" статус "хита лета".

Отметим, что в клипе на трек "Жизнь поет" артист планирует снять ВИЧ-положительных людей. Об этом он заявил в интервью изданию Meduza.

"Мы сейчас брейнштормим с режиссером Таней Муиньо, с командой, которая сделала все шесть наших предыдущих клипов. Хотим сделать работу, которая называется "Жизнь поет". Чтобы она воодушевила людей на что-то хорошее, правильное. И у людей, которые победят, есть возможность сняться в видео, потому что для них реально есть эпизоды", - поделился Monatik.

Из-за большой аудитории у творчества артиста кто-то может постесняться на всю страну заявить о ВИЧ-статусе, но певец уверен, что нужно изменить у людей отношение к ВИЧ-инфицированным.

"Это отталкивает, безусловно, на психологическом уровне. И это неправильно. Это от непонимания того, что такое ВИЧ. Мало кто знает, но чтобы заразиться от ВИЧ-инфицированного, как бы это ни звучало, трехлитровую банку его слюней нужно выпить. Комары не передают ВИЧ. Нужно проверять иголки, когда бьешь татуировки. Точно так же с пирсингом — когда на вписках молодежь одной иглой пробивает друг другу уши. Нужно просто объяснить, что важно быть начеку", - призывает певец.

Ранее Monatik и Нина Матвиенко презентовали первую совместную песню.