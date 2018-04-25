Анастасия Волочкова похвасталась, чем ее порадовал таинственный незнакомец: фото

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы.

Снимок с цветами артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

По словам балерины, именно белыми розами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.

"Вот чем можно меня порадовать!.. Спасибо, таинственный незнакомец!!!... Я очень люблю белые розы!!!", — подписала фото Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что решила расстаться с любимым автомобилем, отдаст его "в хорошие руки". Артистка продает "Жигули", посмотреть снимок машины можно здесь.