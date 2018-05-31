Группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "Е,Бой"

Популярная украинская группа "Время и Стекло" 31 мая представила поклонникам клип на песню "Е,Бой".

Фронтмены коллектива Надя Дорофеева и Алексей Завгородний в новой видеоработе демонстрируют поклонникам стильные и запоминающиеся образы. Модное видео опубликовано на официальном канале группы в Youtube.

Над музыкой работали Позитив (Алексей Завгородний), Надя Дорофеева и Потап. Автором слов стал Потап.

Дорофеева в клипе появляется в образе русалки с длинными голубыми волосами, а Позитив выполняет трюк на мотоцикле.

Поклонники уже оставили свои первые отзывы о клипе. Большинство пришли в восторг от новой видеоработы, назвали песню хитом лета.

"Будет новый хит! Летом все его будут слушать!", "Бомбааа, уже посмотрела", "Зашло", "Ваууу! Надь, это шедевр, Вы большие молодцы!", - расхваливали клип поклонники.

Другие же раскритиковали песню – мол, у "Время и Стекло были композиции в разы лучше.

"Текст Кличко писал", "Такое чувство, что сейчас вообще всем наплевать на слова в песне, с тем посылом, что каждую дичь можно раскрутить", "Раньше были песни крутые, зажигательные, ходишь весь день напеваешь, а это простите какое то дерьмо", "Расстроили", "Учитывая что большая часть ваших слушателей это дети ,клип на эту песню им вообще. Запрещено смотреть!", - возмущались юзеры.

Ранее Время и Стекло, Потап, Michelle Andrade и Дядя Ваня впервые спели вместе на украинском языке.