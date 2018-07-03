"Шикарный прессик ": одесская Барби показала идеальную "кукольную" фигуру

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена в нижнем белье.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, которое, судя по геотегу, сделано в Мексике. Лукьянова редко улыбается на фото, для этого снимка она сделала исключение. Нижнее белье одесской Барби выгодно подчеркивает ее точеную фигуру: узкую талию и пышную грудь.

Подписчики восхитились фигурой Лукьяновой, и расхвалили ее подкачанный пресс.

"Шикарный прессик ", "Шикарная", "Вааау, сексуальная!", - расхвалили подписчики.

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