Одесская Барби покрасовалась в коротком платье с глубоким декольте, фото

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографии в черном коротком платье с глубоким декольте.

Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram, на одном из них она позирует спиной к камере, а на другой — лицом.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Классно с такой прической", — написала velikoslavnaya. "Красивая", — считает giuseppe_5_5. "Класс!", — написал rostyslavnaryzhniak.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети фотографией, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительный снимок сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.