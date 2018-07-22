Одесская Барби похвалилась фигурой в коротком топе и мини-шортах

Украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась новым фото, которое восхитило ее поклонников.

На своей странице в Instagram наша соотечественница поделилась снимком, на котором позирует лежа на кровати, демонстрирую фигуру во всей красе: короткий топ и мини-шорты подчеркивают стройность тела Лукьяновой.

Подписчики, как всегда, расхвалили ее фигуру.

"Идеальная", "Ты очень красивая", "Вау, выглядишь потрясающе", - расхвалили подписчики.

Ранее одесская Барби сверкнула грудью в соблазнительном платье.