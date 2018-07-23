Живущая в России украинская певица похвасталась фото из Киева

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет в Москве, и активно выступает в России, поделилась с подписчиками снимком из Киева.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует возле Николаевского костела в Киеве.

Снимок она сопроводила стихотворением поэтессы Елены Подмарьковой.

"Никогда ни о чем не жалей, Даже если захочется плакать, Даже если в душе одна слякоть, Никогда ни о чем не жалей", - цитировала поэтессу Седокова.

Певица впервые приехала в столицу с сыном Гектором, также в Insta-сториз показывала подписчикам квартиру, в которой жила в Киеве.

Ранее Анна Седокова позировала в платье с экстремальным разрезом и без белья.