Скончалась известная российская актриса из фильмов "Сваха" и "Жуков"

29 июля не стало известной российской актрисы театра и кино Натальи Кузнецовой. Ей было 55 лет.

Зрителям Кузнецова больше всего запомнилась по своим ролям в фильмах "Жуков", "Темное царство", "Бигль", "Сваха" и других.

Также она играла в Московском театре имени М. Н. Ермоловой. Была задействована в спектаклях "Барышня-крестьянка", "Бедность не порок", "Костюмерша", "Перед заходом солнца", "Возлюбленная нами…" и др.

В Центре драматургии и режиссуры она играла в спектакле "Бедный Уильямс".

Ранее умер знаменитый актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Марш Турецкого". Дата и время прощания с актером будут названы позже.

25 июля на 40-м году жизни умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Холостяки". Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Напомним, в Николаеве молодой актер покончил с собой, бросившись под поезд. Погибший оставил предсмертную записку, адресованную подруге.

Как сообщалось, актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым. Его не стало в возрасте 67 лет.