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Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки

6 января 2021, 18:06

Актер, сыгравший Лешу Сметанина во втором сезоне сериала Перші Ластівки разоткровенничался во время разговора с Машей Ефросининой.

Александр Рудинский
Александр Рудинский / кадр с интервью

Сериал Перші ластівки, который вышел на Новом канале, круто изменил жизни главных актеров. Их начали узнавать на улицах и стали еще больше приглашать в новые интересные проекты, а кинокритики пророчат им большое будущее.

Со временем выросли и гонорары - уже не на уровне начнающего актера. Недавно свою актерскую зарплату рассекретил Александр Рудинский во время интервью с Машей Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта Экзамен на откровенность.

"У меня не большой гонорар - мой съемочный день стоит 10 тысяч гривен. Есть актеры, которые получают в Украине намного больше, но я пока что не могу поднимать гонорар. Когда-то такое будет - я реалист - но не сейчас", - разоткровенничался актер сериала Нового канала.

Но за съемки в обоих сезонах Перших ластівок Александр получил гонорар поменьше.

"В обоих сезонах Перших ластівках я получал по семь тысяч за съемочный день - такими были условия. В сериале Перші ластівки. Zалежні я отработал порядка 30 смен, за которые заработал чуть больше 200 тысяч гривен", - откровенно признался Рудинский.

Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Саша Рудинский - экзамен на откровенность смотреть видео:

Перші Ластівки Zалежні - обзор серий

Обзор всех серий первого и второго сезона сериала Перші ластівки можно читать на сайте Главред.

Маша Ефросинина новости шоу бизнеса Перші Ластівки сериалы Нового Канала
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