"Вот что надо выставлять!": Алина Байкова взбудоражила провокационным фото

Алина Байкова / Instagram

Украинская супермодель родом из Кировограда Алина Байкова похвалилась стройной фигурой и засветила татуировку на бедре.

Алина Байкова в соломенной шляпке похвалилась пикантными фото в Instagram.

"САП", - подписала Алина фото, отметив, что это Одесса. Кто-то написал, что это пляж Аркадия.

Поклонники массово завалили Алину комплиментами преимущественно на английском языке.

Поклонники оценили стройную фигурку девушки, и отметили тату, которое виднеется на левой ягодице.

Она представила с лучшей стороны сочные бедра, плоский живот и грудь в облегающем купальнике.

Алина Байкова / Instagram

Алина Байкова / Instagram

"WOW!!!!!! Вот что надо выставлять!!!!!", "Гарна", - пишут в комментариях.

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