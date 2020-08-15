"Вот что надо выставлять!": Алина Байкова взбудоражила провокационным фото

Украинская топ-модель Алина Байкова похвалилась идеальными формами с пляжей Одессы.
Украинская супермодель родом из Кировограда Алина Байкова похвалилась стройной фигурой и засветила татуировку на бедре.
Алина Байкова в соломенной шляпке похвалилась пикантными фото в Instagram.
"САП", - подписала Алина фото, отметив, что это Одесса. Кто-то написал, что это пляж Аркадия.
Поклонники массово завалили Алину комплиментами преимущественно на английском языке.
Поклонники оценили стройную фигурку девушки, и отметили тату, которое виднеется на левой ягодице.
Она представила с лучшей стороны сочные бедра, плоский живот и грудь в облегающем купальнике.
"WOW!!!!!! Вот что надо выставлять!!!!!", "Гарна", - пишут в комментариях.
Ранее Ирина Морозюк без белья показала твердые соски.
Автор: Александр Галаджий