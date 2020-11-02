"Хорошие дыньки": Тина Кароль разделась для глянца

Тина Кароль / Instagram

Певица Тина Кароль появилась в объективе американского фотографа Грега Свайлза, с которым она готовила фотосессию для популярного украинского глянца Vogue Ukraine.

Тина Кароль летала в Нью-Йорк, чтобы устроить фотосессию, для которой она разделась, и показала сексуальные формы. Фото из фотосессии для журнала Тина Кароль показала в своем Instagram.

На снимке Тина Кароль позирует в брючном костюме без рубашки, выставив упругую грудь в дизайнерском лифчике.

Черно-белый цвет фото, мокрые волосы, и томный взгляд эффектно дополняют фото.

Поклонники уже оценили откровенность снимка с украинской певицей.

Тина Кароль / Instagram

"Огнетушитель дайте", "Королева, невероятная"

"Сиськи такие ничё", "королева",

"Хоррошие дыньки. Сладенькие????"

Напомним, что участница шоу Маскарад на 1+1 Maruv завела поклонников пошлой позой на фото.